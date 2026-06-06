Clausuraron una granja avícola en La Silleta tras denuncias de vecinos

Una granja avícola ubicada sobre la ruta nacional 51, a la altura del kilómetro 9,5 de La Silleta, fue allanada y clausurada de manera preventiva en el marco de una investigación por presuntas infracciones ambientales.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la División Policía Rural y Ambiental de El Carril, en cumplimiento de una medida judicial dispuesta por las autoridades competentes.

Según se informó oficialmente, la causa se inició tras una serie de denuncias realizadas por vecinos de la zona, quienes advirtieron posibles irregularidades vinculadas al funcionamiento del establecimiento.

Durante el operativo también intervino personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), que realizó inspecciones técnicas dentro del predio con el objetivo de verificar las condiciones en las que operaba la granja y reunir elementos de interés para la investigación.

Como resultado de las actuaciones, las autoridades resolvieron la clausura preventiva del establecimiento mientras continúan las averiguaciones para determinar la existencia de infracciones a la normativa vigente.

En la causa tomaron intervención la Fiscalía Contravencional y el Colegiado de Jueces de Garantías, que supervisan el avance de la investigación.