La despedida al Indio Solari será el domingo 7 de junio

La familia de Carlos “Indio” Solari confirmó que la despedida al músico será el domingo 7 de junio, en un lugar y horario que aún resta definir.

El anuncio fue realizado a través de la cuenta oficial del Indio Solari, administrada por su entorno familiar, luego de la conmoción que generó la muerte del artista, ocurrida este viernes a los 77 años.

“Finalmente, la despedida al Indio será el domingo 7 de junio, para dar tiempo a la gente que viene de lejos. Mañana sábado confirmaremos el lugar y la hora”, indicaron desde sus redes oficiales.

Durante las últimas horas se analizaron distintos espacios para realizar el velatorio. Hubo gestiones para que pudiera hacerse en el Congreso Nacional, pero esa posibilidad fue descartada por razones de infraestructura, logística y seguridad.

También trascendieron contactos con clubes como Boca Juniors y Racing Club, aunque finalmente esos lugares quedaron fuera de consideración. En paralelo, el Gobierno Nacional ofreció el predio de Tecnópolis para realizar la despedida pública.