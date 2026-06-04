Bullrich cuestionó la marcha de Ni Una Menos y Di Tullio salió al cruce en el Senado
La jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, volvió a criticar la multitudinaria marcha del Ni Una Menos del miércoles en Plaza de Mayo por las víctimas de femicidios, al hablar de "partidización" del reclamo. Desde el Bloque Justicialista, Juliana Di Tullio, salió al cruce: "Dijiste femicidios, no como tu ministra (de Seguridad, Alejandra Monteoliva)".
Bullrich destacó: "Detrás de los números hay familias, femicidios, venganzas a niños. También hay que hablar de la realidad, en los últimos dos años bajaron 25% los femicidios. No es casualidad, sino porque el exMinisterio de las Mujeres, Géneros y Diversidad no se dedicaba a la protección de las mujeres. Esto fue por fortalecimiento de leyes y políticas, también de provincias. No estamos contentos con este número pero es importante, el que las hace las paga".
La libertaria dijo: "Nuestro feminismo no esconde violadores, no libera delincuentes. Les da cárcel para siempre, vota a favor de la ley antimafias, más pena para violadores. No hay dueños de esta realidad, no es la partidización de ayer en la plaza, es la verdadera política, bajamos los femicidios siendo fuertes contra los asesinos, y con políticas preventivas bajamos 25% los femicidios".
Di Tullio salió al cruce con chicanas por las declaraciones de Monteoliva por el asesinato de Agostina Vega, de 14 años: "Patricia, tranquilizate querida. Igual te felicito porque dijiste femicidios, cosa que no hace tu ministra, que habla de homicidios".
Con información de TN