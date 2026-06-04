Bullrich cuestionó la marcha de Ni Una Menos y Di Tullio salió al cruce en el Senado

La jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, volvió a criticar la multitudinaria marcha del Ni Una Menos del miércoles en Plaza de Mayo por las víctimas de femicidios, al hablar de "partidización" del reclamo. Desde el Bloque Justicialista, Juliana Di Tullio, salió al cruce: "Dijiste femicidios, no como tu ministra (de Seguridad, Alejandra Monteoliva)".

Bullrich destacó: "Detrás de los números hay familias, femicidios, venganzas a niños. También hay que hablar de la realidad, en los últimos dos años bajaron 25% los femicidios. No es casualidad, sino porque el exMinisterio de las Mujeres, Géneros y Diversidad no se dedicaba a la protección de las mujeres. Esto fue por fortalecimiento de leyes y políticas, también de provincias. No estamos contentos con este número pero es importante, el que las hace las paga".