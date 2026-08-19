Hospital San Bernardo: la ampliación estaría lista entre febrero y marzo de 2027
Salud19/08/2026Ivana Chañi
La ampliación supera los 11 mil metros cuadrados e incorporará nuevos quirófanos, terapia intensiva, terapia intermedia, atención para quemados y más camas.
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