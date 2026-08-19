Hospital San Bernardo: la ampliación estaría lista entre febrero y marzo de 2027

La ampliación del Hospital San Bernardo podría estar terminada entre febrero y marzo de 2027, según anticipó el ministro de Salud Pública, Federico Mangione.

En Compartiendo su Mañana por Aries, el funcionario explicó que la obra supera los 11 mil metros cuadrados y que el objetivo es convertir al hospital en una estructura mucho más amplia y compleja, con nuevos servicios críticos.

El proyecto contempla quirófanos nuevos, terapia intensiva, terapia intermedia, un sector para pacientes quemados y un aumento de camas, además de la reorganización de áreas administrativas.

Mangione remarcó que terminar la estructura edilicia no es el único desafío. “Después viene lo más caro, que es llenarlo, el equipamiento”, señaló, y agregó que todavía más difícil será conseguir el recurso humano necesario para poner todo en funcionamiento.

El ministro insistió en que Salud no quiere repetir el esquema de inaugurar edificios sin capacidad real de atención. “Dejemos de inaugurar cajas de zapatos vacías”, planteó al explicar por qué algunas obras pueden demorarse hasta garantizar equipamiento y personal.

La renovación del San Bernardo llega además en un contexto de fuerte presión sobre el sistema público, con mayor demanda de pacientes y falta de camas, por lo que la ampliación aparece como una de las obras sanitarias clave para recuperar capacidad operativa en la provincia.