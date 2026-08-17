Más de 60 centros bajo evaluación: Salud busca detectar fallas y reforzar recursos

El Ministerio de Salud Pública realizó una nueva evaluación de la Atención Primaria de la Salud (APS) en la zona sanitaria Centro, con participación de los hospitales Papa Francisco y Materno Infantil, además de las áreas operativas de La Caldera y General Güemes. En total, el análisis alcanzó a más de 60 dispositivos sanitarios.

Durante la jornada se compararon los resultados del primer semestre de 2026 con los del mismo período de 2025. Entre los datos revisados estuvieron la población cubierta por APS, embarazos, mortalidad materna e infantil, tuberculosis, dengue, Chagas, nutrición, lactancia, salud mental, violencia intrafamiliar y consumo problemático.

También se analizó la cantidad de vacunas aplicadas y las coberturas alcanzadas según el Calendario Nacional de Vacunación, además del avance de la digitalización en el trabajo cotidiano de los agentes sanitarios.

La subsecretaria de Medicina Social, Gabriela Dorigato, explicó que estas evaluaciones permiten detectar qué áreas muestran mejores resultados y dónde es necesario reforzar acciones y recursos para mejorar la atención en cada comunidad.