Déficit de anestesistas: Mangione busca crear una tecnicatura con la UNSa

El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, confirmó que trabaja con la Universidad Nacional de Salta para crear una tecnicatura en anestesia, en medio de las dificultades que atraviesa el sistema sanitario para cubrir ese recurso humano.

La iniciativa forma parte de un convenio que el funcionario busca cerrar con la UNSa y aparece como una respuesta concreta ante un problema que, según reconoció, lleva tiempo sin resolverse.

Mangione fue especialmente enfático al hablar de la decisión de avanzar con la formación. “Nadie me puede evitar que yo vaya a una tecnicatura. Tengo la potestad de hacerlo”, afirmó en Compartiendo su Mañana por Aries.

El ministro señaló que todavía existen diferencias con los anestesistas y anticipó que la próxima semana volverán a reunirse para intentar cerrar algunos puntos pendientes.

La propuesta busca ampliar la capacidad del sistema sanitario para contar con personal formado en un área crítica y reducir la dependencia de una oferta profesional que hoy resulta insuficiente para las necesidades de la provincia.