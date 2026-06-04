Nico Paz, a pocos días del inicio del Mundial: “Con muchas ganas de arrancar”

La Selección Argentina ultima detalles en Kansas City a la espera de su debut en la Copa del Mundo. De cara al inicio de la competencia, una de las preocupaciones del staff técnico es el estado físico de sus jugadores y, puntualmente, de Nico Paz.

El oriundo de Santa Cruz de Tenerife viene de una larga y fructífera temporada en Como en la Serie A italiana, pero sus últimas semanas las transitó con una lesión ósea en su rodilla izquierda, la cual lo puso bajo la observación de Lionel Scaloni y del cuerpo médico día a día.

"Últimos días de recuperación. Con muchas ganas de arrancar", posteó el futbolista en sus redes sociales con una imagen suya entrenando con la indumentaria de la "Albiceleste", llevando tranquilidad y generando entusiasmo de cara a su presencia tanto en la lista definitiva que comenzará el torneo el próximo 11 de junio como a disposición para sumar minutos en el campo de juego.

El ex Real Madrid (club al que podría regresar en el próximo verano europeo), lleva 75 presencias, 19 goles y 17 asistencias en el equipo que dirige el español Cesc Fábregas. La sesión 2025-2026 lo tuvo presente en 40 oportunidades, aportando 13 tantos y ocho pases gol a una campaña que terminó con boleto a la próxima Champions League.