Intensifican tareas de mantenimiento y recuperación en la Ruta Nacional 40
Salta04/06/2026Agustina Tolaba
Las intervenciones incluyen bacheo, reparación de terraplenes, perfilado de calzada y mejoras en tramos afectados por las lluvias.
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El ministro de Producción y Minería, Ignacio Lupión destacó el desafío de transformar el liderazgo minero alcanzado por la Provincia, en más infraestructura, competitividad y empleo.
Ante el incremento de la venta ambulante de alimentos, el secretario de Espacios Públicos, Esteban Carral, remarcó la necesidad de resguardar la seguridad alimentaria.
El secretario de Espacios Públicos y Protección Ciudadana, Esteban Carral, informó que los controles incluyen la verificación de bandas refractarias y dimensiones autorizadas.
Los trabajos se están desarrollando entre los puentes de la calle Julio Paz a la avda. Discépolo, a la altura de los barrios Santa Rita y Santa Clara de Asís. Las tareas se extenderán a lo largo de 400 metros.
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