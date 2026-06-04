Intensifican tareas de mantenimiento y recuperación en la Ruta Nacional 40

La Dirección Nacional de Vialidad informó que avanza con distintos trabajos de mantenimiento y recuperación sobre la Ruta Nacional 40, tanto en sectores pavimentados como en tramos de ripio, con el objetivo de garantizar la circulación durante todo el año entre los Valles Calchaquíes y la Puna salteña.

Las tareas forman parte de una planificación integral destinada a mejorar la conectividad entre localidades como Cafayate, Angastaco, Cachi, Payogasta, La Poma y San Antonio de los Cobres, beneficiando tanto a los habitantes de la región como a turistas y productores locales.

Desde el organismo destacaron que estas intervenciones son fundamentales para asegurar el tránsito en una ruta estratégica para la actividad económica, especialmente para sectores productivos vinculados a la vitivinicultura y al cultivo de pimientos, que dependen de esta vía para el traslado de mercaderías.

Uno de los principales frentes de obra se encuentra en la Quebrada de las Flechas, cerca de Angastaco, donde personal y maquinaria de Vialidad trabajan en la recuperación del terraplén de la ruta afectado por una crecida extraordinaria del río del Estanque, afluente del río Calchaquí.

Mientras se desarrollan las tareas, el tránsito se realiza a través de un desvío especialmente acondicionado para permitir la circulación de vehículos y el trabajo de los equipos viales.

Más al norte, entre Cachi y Payogasta, se ejecuta un plan de bacheo y acondicionamiento de la calzada. Las tareas incluyen bacheo en frío sobre un tramo muy transitado tanto por vecinos como por los miles de turistas que cada año recorren los paisajes y atractivos históricos de la región.

En tanto, en el sector comprendido entre La Poma y el Abra del Acay, los trabajadores realizan relleno de erosiones y perfilado de la calzada en una zona de alta montaña caracterizada por pronunciadas pendientes y numerosas curvas. Este tramo lleva a la Ruta 40 hasta uno de sus puntos más elevados, a casi 4.900 metros sobre el nivel del mar.

Las obras se complementan con otras intervenciones que se ejecutan en distintos sectores de la ruta, como trabajos de bacheo, perfilado de banquinas, limpieza y desmalezado, utilizando recursos, materiales y maquinaria propios del Distrito Salta de Vialidad Nacional.

Finalmente, el organismo solicitó a los conductores circular con precaución y respetar la señalización provisoria instalada en los sectores donde se desarrollan las obras.