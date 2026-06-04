Baja de natalidad en Salta: "Para mucha gente, económicamente no es factible tener hijos"

La disminución de la natalidad que se registra en todo el país también se refleja en Salta. Así lo confirmó en N&N la subsecretaria del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, Fernanda Ubiergo, quien reveló que la cantidad de nacimientos inscriptos en la provincia muestra una tendencia sostenida a la baja desde 2021.

Según los datos del organismo, ese año se registraron 20.644 inscripciones de nacimientos. La cifra descendió a 19.178 en 2022, cayó a 17.482 en 2023 y volvió a reducirse a 14.622 en 2024. Durante 2025 se contabilizaron 14.066 nacimientos inscriptos.

“Se advierte una disminución importante”, señaló la funcionaria, quien reconoció que incluso ella se sorprendió por la magnitud de la caída registrada a nivel nacional.

Ubiergo aclaró que los números corresponden a nacimientos efectivamente inscriptos en el Registro Civil y explicó que pueden existir casos que no llegan a registrarse, especialmente cuando se trata de partos domiciliarios cuyos padres no realizan posteriormente el trámite correspondiente.

La funcionaria recordó que, según datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper), entre 2014 y 2024 la natalidad cayó un 49% en Argentina, una tendencia que también se observa en distintas provincias.

Entre las causas que podrían explicar este fenómeno, destacó las políticas públicas orientadas a reducir los embarazos adolescentes y en niñas, campañas que, aseguró, tuvieron resultados positivos. “Gracias a Dios eso tuvo una incidencia grande porque tuvo mucho éxito”, afirmó.

Sin embargo, consideró que los factores económicos tienen un peso determinante en la decisión de formar una familia. En ese sentido, sostuvo que cada vez resulta más difícil sostener hogares numerosos y que muchas parejas optan por tener un solo hijo o postergar la maternidad y la paternidad.

“Hoy ya una familia con tres o cuatro hijos es considerada numerosa. Hay muchísima gente que se queda con un hijo, en el supuesto caso de que lo tenga”, expresó.

Ubiergo también señaló que las nuevas generaciones tienen proyectos personales y laborales diferentes a los de décadas anteriores. Según explicó, la búsqueda de capacitación, movilidad laboral y oportunidades en otras ciudades o países influye en las decisiones vinculadas a la formación de una familia.

“Los jóvenes tienen una proyección laboral y profesional distinta. Tienen posibilidades de viajar, perfeccionarse y cambiar de trabajo con mayor frecuencia. Cuando uno tiene un hijo, esas condiciones cambian”, indicó.

La funcionaria agregó además que existen otros factores sociales que podrían estar influyendo en la caída de la natalidad, aunque reconoció que algunos de ellos no forman parte de las estadísticas oficiales de nacimientos.

Los datos difundidos por el Registro Civil muestran que la provincia sigue la tendencia nacional de reducción de la fecundidad, un fenómeno que en los últimos años se consolidó como uno de los principales cambios demográficos del país.