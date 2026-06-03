Ni una menos: “Es tiempo de despertar y salir a las calles”

El 3 de junio volvió a marcar una jornada de movilización en todo el país bajo la consigna “Ni Una Menos”, a diez años del primer grito colectivo que emergió en 2015 tras una serie de femicidios que conmocionaron a la Argentina.

En Salta, la convocatoria que fue impulsada por la Asamblea Lesbotransfeminista, reunió a decenas de mujeres, miembros del colectivo LGBT, familiares de víctimas de violencia y femicidio, organizaciones sociales y de derechos humanos, en Plaza 9 de Julio. La marcha tuvo un recorrido ampliado, pasando por instituciones como el Observatorio de Violencia, la Central de Policía y la Legislatura provincial.

En ese marco, una de las voces presentes fue la de Karina, hija de Carmen Romero, una víctima de femicidio, quien compartió su historia personal y relató cómo, con los años, transformó esa historia en militancia y acompañamiento.

“Todos los años marcho y tengo un espacio en mi casa donde realizamos encuentros de mujeres y disidencia cada tres semanas. Son muchas de las mujeres que asisten y fueron víctimas de violencia, de abuso. Tratamos de apoyarnos y acompañarnos tanto psicológicamente como en lo económico”, expresó.

Finalmente, llamó a sostener la movilización colectiva como herramienta de transformación social. “No es una pelea de mujeres contra hombres. Es salir a luchar contra el patriarcado que todavía sigue. Es tiempo de despertar y salir a las calles”, sostuvo.

A la voz de Karina se sumó también el testimonio de Nadia, su hija, quien remarcó la necesidad de dejar de naturalizar las estadísticas de femicidios y poner el foco en las vidas y familias que quedan atravesadas por estos hechos.

“Invitamos a toda la sociedad a que se una, que no sea solo espectadora, sino que tenga un pensamiento crítico y empático. Aunque a uno no le pase, el privilegio no debería ser motivo para quedarse en la casa, sino para salir a seguir peleando, porque vamos a seguir peleando”, concluyó.