Promueven la prevención de emergencias en escuelas salteñas

El equipo de Capacitación de la Subsecretaría de Defensa Civil brindó una jornada de capacitación destinada a estudiantes del anexo Colegio Secundario 5080 “Raúl Alfonsín”, abordando distintas temáticas relacionadas a contingencias climáticas y ambientales.

La jornada se realizó con el objetivo de reforzar conocimientos preventivos en la comunidad educativa, haciendo especial énfasis en eventos naturales adversos como sismos, incendios forestales, incendios estructurales y vientos intensos Se trabajó cada temática en sus tres etapas: antes, durante y después de la emergencia, para que los estudiantes puedan identificar riesgos y actuar de manera segura.

Participaron alumnos de 3°,4° y 5° año de la institución a cargo del docente Javier Peralta y cuerpo directivo. La jornada de instrucción estuvo a cargo de los integrantes del Programa Capacitación y Difusión (PRO.CA.DIF).

Desde la Subsecretaría de Defensa Civil destacaron que estas acciones permiten fortalecer la cultura de prevención y el compromiso ambiental desde la escuela.