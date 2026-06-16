Docentes en alerta por bajos salarios, deudas y caída de la matrícula en las escuelas

En ‘Hablemos de política’, por Aries, la secretaria General de SITEPSA, Victoria Cervera, alertó por la situación que atraviesan los docentes en la provincia y, si bien ponderó los últimos anuncios realizados por el gobierno, advirtió que el sector espera el llamado a una mesa paritaria.

“La realidad es que nosotros estamos esperando una mesa de revisión paritaria, acordada para mayo, que no sucedió. Hubo solo una mesa técnica donde se trataron temas sin mucha profundidad”, aseguró la dirigente, al tiempo que marcó que el sindicato que dirige “esta proscripto por el gobierno”, por lo que llevaron el reclamo a la Justicia.

En tanto, relató que el fin de semana pasado se realizó una asamblea virtual/presencial donde se planteó la situación de los salarios y lo que sucede en las escuelas que tienen aulas cerradas por la falta de matrícula.

“Hay docentes completamente endeudados para cubrir su alimentación y ahora ya no pueden pagar más”, señaló Cervera, y explicó que un docente que recién se inicia percibe un salario de $800.000, mientras que uno que está finalizando su carrera cobra $1.600.000; “no se llega a cubrir la canasta del INDEC”, completó.

Respecto a la caída en la matrícula, Cervera apuntó que faltan alumnos en nivel inicial y primario, mientras que en el secundario se ve un alto grado de deserción, sin embargo, advirtió, no existe un plan de gobierno para revertir la situación.

Finalizando, Cervera consideró que hay un desfinanciamiento paulatino de la Educación y que ello responde a políticas locales y nacionales; también en el sector se avizora una reforma educativa que empeorará – aseguró – la situación actual, mientras sindicatos y gremios desmovilizan a los docentes en todo el país.

“Vamos a hacer un banderazo el 18 de junio para hacer conocer nuestros reclamos”, concluyó.