El emotivo mensaje de Di María a la Selección argentina en la previa al debut en el Mundial

Ángel Di María publicó este martes un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram dedicado a la Selección argentina en la previa al debut frente Argelia en el Mundial 2026. “Estamos con ustedes hasta el fin del mundo”, posteó el “Fideo” para sus excompañeros.

El mensaje textual de Di María

Hoy arranca una nueva ilusión y solo quiero decirles con la mano en el corazón, que estamos con ustedes hasta el fin del mundo. Sé lo que se siente estar ahí y ahora se lo que siente ser solamente un hincha, y puedo decirles que esa ilusión que hoy tienen, la tenemos todos los Argentinos. Los quiero mucho y vamos por todo. Vamos Argentina!!

El comentario de sus excompañeros en la Selección argentina

Tras la publicación de “Fideo”, muchos de sus excompañeros con los que obtuvo todos sus logros en la Selección argentina comentaron la foto.

Nahuel Molina comentó tres emoticones de corazones, haciendo referencia a su clásico festejo de gol.

Por su parte, Enzo Fernández publicó: “Fideo, Fideo, Fideo” y cuatro corazones con los colores de la bandera argentina.

Otro que se sumó a los comentarios fue Leandro Paredes, que puso: “ídolo” y el emoticón de la bandera albiceleste a la par de un corazón azul.

Quien también le respondió fue Cuti Romero. “Gracias por todo, Fide”, escribió el defensor acompañado de dos corazones.

Giovani Lo Celso, hincha de Rosario Central al igual que él, publicó: “Que grande que sos” seguido de dos corazones azules.

TN