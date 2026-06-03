Estado de los pasos fronterizos: cuáles están habilitados este miércoles en Salta y Jujuy

La Subsecretaría de Defensa Civil de Salta informó el estado actualizado de los pasos internacionales para este miércoles 3 de junio. Mientras la mayoría de los cruces permanecen habilitados, algunos presentan advertencias por condiciones climáticas y controles de seguridad.

Paso de Jama: recomiendan consultar antes de viajar

El Paso de Jama, que conecta Argentina con Chile, se encuentra habilitado de 9 a 19.15, aunque las autoridades solicitaron informarse antes de emprender viaje debido a posibles modificaciones por el clima. También se registran cortes intermitentes, calzada resbaladiza y riesgo de nieve en sectores de alta montaña.

Las temperaturas en la zona oscilan entre los -8°C y los 12°C, con condiciones de frío extremo.

Demoras en Aguas Blancas

En el paso internacional Aguas Blancas – Bermejo, habilitado las 24 horas, se reportan demoras debido a controles de Gendarmería Nacional. La misma situación se registra en el cruce por Puerto Chalanas, donde además se reforzó la presencia de organismos de seguridad.

El resto de los pasos

El Condado – La Mamora: habilitado las 24 horas.

habilitado las 24 horas. Salvador Mazza – Yacuiba: habilitado las 24 horas.

habilitado las 24 horas. Misión La Paz – Pozo Hondo: habilitado de 7 a 20 horas.

habilitado de 7 a 20 horas. Paso Sico: habilitado de 9 a 19 horas exclusivamente para transporte de cargas.

habilitado de 9 a 19 horas exclusivamente para transporte de cargas. Paso Socompa: permanece cerrado.

Aeropuerto de Salta

Por otra parte, el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad, según el reporte oficial.