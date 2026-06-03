Estado de los pasos fronterizos: cuáles están habilitados este miércoles en Salta y Jujuy
La Subsecretaría de Defensa Civil de Salta informó el estado actualizado de los pasos internacionales para este miércoles 3 de junio. Mientras la mayoría de los cruces permanecen habilitados, algunos presentan advertencias por condiciones climáticas y controles de seguridad.
Paso de Jama: recomiendan consultar antes de viajar
El Paso de Jama, que conecta Argentina con Chile, se encuentra habilitado de 9 a 19.15, aunque las autoridades solicitaron informarse antes de emprender viaje debido a posibles modificaciones por el clima. También se registran cortes intermitentes, calzada resbaladiza y riesgo de nieve en sectores de alta montaña.
Las temperaturas en la zona oscilan entre los -8°C y los 12°C, con condiciones de frío extremo.
Demoras en Aguas Blancas
En el paso internacional Aguas Blancas – Bermejo, habilitado las 24 horas, se reportan demoras debido a controles de Gendarmería Nacional. La misma situación se registra en el cruce por Puerto Chalanas, donde además se reforzó la presencia de organismos de seguridad.
El resto de los pasos
- El Condado – La Mamora: habilitado las 24 horas.
- Salvador Mazza – Yacuiba: habilitado las 24 horas.
- Misión La Paz – Pozo Hondo: habilitado de 7 a 20 horas.
- Paso Sico: habilitado de 9 a 19 horas exclusivamente para transporte de cargas.
- Paso Socompa: permanece cerrado.
Aeropuerto de Salta
Por otra parte, el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad, según el reporte oficial.