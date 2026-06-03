A 11 años del Ni Una Menos, alertan por el avance de los discursos de odio en redes sociales

A 11 años de la primera movilización de Ni Una Menos, la concejal salteña Malvina Gareca advirtió sobre un retroceso en el debate público en torno a la violencia de género y expresó preocupación por el crecimiento de los discursos de odio contra mujeres y diversidades.

En diálogo con Pasaron Cosas, la edil vinculó esta situación con el contexto político nacional y aseguró que existe una creciente legitimación de expresiones machistas y misóginas en distintos ámbitos.

Las declaraciones se dieron luego del conmocionante crimen de una niña en Córdoba, un caso que volvió a poner en discusión las políticas de prevención y protección frente a la violencia de género.

"Parece que volvimos años atrás"

Gareca sostuvo que, pese a más de una década de movilizaciones y reclamos, los femicidios continúan siendo una problemática grave en Argentina.

La concejal consideró que existe un intento de relativizar o negar la violencia de género, incluso desde sectores del poder político. En ese sentido, cuestionó los discursos que buscan reemplazar la figura de femicidio por la de homicidio, pese a que se trata de una categoría contemplada por la legislación vigente.

Para la dirigente, el problema no es únicamente judicial o policial, sino también cultural y social, ya que involucra formas de violencia que continúan reproduciéndose en distintos espacios.

Ataques y violencia en redes sociales

Uno de los aspectos que más preocupación le genera, según explicó, es el nivel de agresividad que encuentra en redes sociales cada vez que publica contenidos vinculados a los derechos de las mujeres.

Gareca relató que una reciente publicación sobre violencia de género recibió cientos de comentarios y que la gran mayoría contenía insultos, expresiones misóginas y mensajes de odio.

"Se abrió una puerta donde pareciera que cualquiera puede decir cualquier cosa", planteó durante la entrevista radial, al tiempo que alertó sobre situaciones de acoso y hostigamiento que se repiten en plataformas digitales.

Convocatoria a la marcha en Salta

En ese contexto, la concejal convocó a participar de la movilización de Ni Una Menos que se realizará este miércoles en la ciudad de Salta.

La concentración está prevista para las 17:30 horas en Plaza 9 de Julio y forma parte de una jornada nacional de protesta y reflexión contra la violencia hacia las mujeres.

Según expresó Gareca, la movilización busca reafirmar la necesidad de mantener vigente el reclamo y evitar retrocesos en materia de derechos y políticas de protección.

La dirigente consideró que la respuesta social sigue siendo fundamental frente a una problemática que continúa dejando víctimas en todo el país.