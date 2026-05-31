La abogada del padre de Agostina pedirá agravar la imputación a femicidio

Fernanda Alaniz, abogada de Gabriel Vega, el padre de Agostina, la adolescente hallada asesinada y descuartizada en un descampado de Córdoba, confirmó a Cadena 3 que solicitarán un cambio en la calificación legal de la causa para que sea investigada como femicidio.

“Estamos avanzando sobre la autopsia. Tendremos resultados mañana o pasado. No es una tarea fácil”, explicó la letrada.

Y agregó: “Después el fiscal deberá trabajar en la calificación del hecho. Pasamos de una privación ilegítima de la libertad a un homicidio, pero entendemos que hay elementos para hablar de femicidio.”

Alaniz señaló, además, que desconoce la situación procesal de la madre de la víctima respecto de su incorporación como querellante.

“Desconozco si aceptaron o rechazaron a la madre como querellante. El doctor (Carlos) Nayi está participando en ese aspecto”, indicó.

Por otra parte, destacó la actitud del padre de Agostina y su colaboración durante la investigación.

“El papá está de acuerdo con el desarrollo de la investigación. Tuvimos contacto permanente con el fiscal (Raúl Garzón) y con el ministro. Pudo estar presente en el trabajo de campo”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que el hombre participó activamente de la búsqueda de su hija.

“No quemó una goma ni hizo marchas. Estuvo trabajando con la Policía buscando a Agostina y lo vi agradecido con el fiscal y con el ministro”, sostuvo.

Finalmente, la abogada consideró que existieron responsabilidades previas que deberán ser analizadas en el expediente.

“Hay una cadena de responsabilidades anteriores. Esto se podría haber evitado, pero no fue responsabilidad de este fiscal que interviene ahora, porque la causa de Barrelier no estaba en su fiscalía, ni tampoco estaba en la órbita del padre la existencia de esta persona”, concluyó.

Por el caso hay, hasta el momento, un solo detenido: Claudio Barrelier, un hombre de 33 años empleado de la Municipalidad de Córdoba y expareja de Melisa Heredia, la mamá de la adolescente asesinada.

Con información de Cadena 3