El fuego arrasó más de 100 hectáreas entre Campo Quijano y Rosario de Lerma

Un incendio de grandes dimensiones afectó durante la madrugada de este domingo más de 100 hectáreas entre Campo Quijano y Rosario de Lerma.

El foco se originó detrás de Campo Quijano y avanzó hacia el oeste de la ruta provincial 36, impulsado por las fuertes ráfagas de viento Zonda.

Según informó el intendente de Campo Quijano, Lino Yonar, las llamas alcanzaron sectores de campos y loteos hasta expandirse hacia el municipio de Rosario de Lerma.

El fuego provocó daños en pastizales, postes y cableado eléctrico. También dejó familias damnificadas, aunque no se informaron personas heridas.

En el lugar trabajaron Bomberos de la Policía, Defensa Civil y bomberos voluntarios de El Carril, Rosario de Lerma y La Silleta. El operativo contó además con personal y maquinaria de ambos municipios.

Después de varias horas de trabajo, el incendio fue controlado. Los equipos permanecían en la zona realizando tareas de enfriamiento para evitar posibles reactivaciones.

La situación mantiene en alerta a la región debido a la continuidad del viento Zonda y al peligro muy alto de incendios forestales.