Estudiantes lanzaron un globo estratosférico desde San Antonio de los Cobres

En el marco de la segunda jornada de la Conferencia Latinoamericana de la Academia Internacional de Astronáutica (IAA) sobre el Espacio y la Sociedad, que se desarrolla en Salta, se realizó en San Antonio de los Cobres el lanzamiento de un globo estratosférico, una de las actividades más destacadas de la agenda científica de la semana.

La iniciativa formó parte del programa educativo "Exploradores de la Estratósfera" que invita a estudiantes a diseñar cargas útiles para simular misiones espaciales mediante globos de gran altitud.

"Este proyecto nace hace cuatro años. Ya habíamos lanzado un globo experimental para poner a prueba la técnica de lanzamiento. Hoy, con esa etapa superada, dimos un paso más", explicó el referente de la Coordinación de Ciencia y Tecnología, Javier Lobo.

El funcionario destacó especialmente el compromiso de la comunidad educativa involucrada en el proyecto. "Buscamos no solo lanzar el globo, sino también desarrollar la parte de comunicación y seguimiento. Trabajamos con equipos LoRa para el seguimiento del globo y con sistemas VHF y UHF que nos permiten monitorear permanentemente la misión y darle mayor seguridad a toda la operación", detalló.

Lobo también destacó que la elección de San Antonio de los Cobres como punto de partida respondió a cuestiones técnicas y de seguridad. "Este lugar reúne las condiciones climatológicas adecuadas y además permite afectar la menor cantidad posible de rutas aéreas, por lo que era un sitio ideal para el lanzamiento", sostuvo.

Según las estimaciones realizadas antes del lanzamiento, el descenso se produciría cerca de la ciudad de San Pedro, en Jujuy.

En la elaboración de las cargas útiles participaron alumnos de las escuelas técnicas N° 3138, 3106 y 3100, además del Colegio San María. La transmisión en vivo de la experiencia estuvo a cargo de estudiantes de la Escuela N° 6002 Tomás Cabrera.

Los globos estratosféricos son vehículos no tripulados capaces de ascender entre 20 y 40 kilómetros de altura, transportando instrumentos científicos, cámaras y equipos de comunicación. Su utilización permite realizar investigaciones atmosféricas, registrar imágenes de la curvatura terrestre y medir variables como temperatura, presión y humedad, a una fracción del costo que implica el desarrollo de un satélite.