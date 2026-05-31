“Lobo con piel de cordero”: Milei volvió a cargar contra el kirchnerismo

El presidente Javier Milei compartió en sus redes sociales un mensaje de una cuenta libertaria con una vieja entrevista a Hugo Chávez y marcó las similitudes de su discurso con el del kirchnerismo.

"Lobo con piel de cordero", dijo el Presidente al repostearlo en sus perfiles oficiales, volviendo a cargar con dureza contra el principal espacio opositor de la política argentina.

El mandatario replicó el material del fallecido líder de Venezuela, donde este señalaba que su gestión iba a caracterizarse por implementar un "capitalismo con rostro humano" y que se encargaría de respetar la propiedad privada en su territorio.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el fuerte comentario del jefe de Estado fue sumado a la publicación original en la que un usuario afín al oficialismo vinculó las declaraciones históricas del dirigente caribeño con la retórica habitual de los referentes del kirchnerismo.

"Cuando escuchen este discurso por parte de los kirchneristas, recuerden cómo terminó la historia en Venezuela", rezaba de forma textual la advertencia lanzada por la cuenta denominada Escuela Austríaca de Economía, la cual fue retuiteada a los pocos minutos por el propio Milei para potenciar su alcance digital y fijar la postura del Gobierno nacional ante sus seguidores.

Este tipo de movimientos en las plataformas virtuales forma parte de la estrategia comunicacional habitual del oficialismo, que utiliza el archivo histórico y los paralelismos internacionales para confrontar con las administraciones previas.

La comparación entre los postulados de la revolución bolivariana y el modelo económico del anterior gobierno local busca, según el entorno presidencial, alertar sobre las consecuencias a largo plazo de las políticas de fuerte intervención estatal y regulación de mercados.

La publicación generó una inmediata reacción en las redes, sumando miles de interacciones y reinstalando el debate en la agenda política sobre los modelos económicos en pugna.

Con información de Noticias Argentinas