Secuestraron una lancha, redes prohibidas y pescados en un control sobre ruta 9

Tres hombres fueron infraccionados por pesca ilegal durante un control preventivo realizado sobre la ruta nacional 9, a la altura del ex peaje Aunor.
Policiales30/05/2026

PESCA ILEGAL

Anoche, efectivos de la División Policía Rural y Ambiental de Capital llevaron a cabo una intervención durante controles preventivos implantados sobre la ruta nacional 9, a la altura del kilómetro 1587, en inmediaciones del ex peaje Aunor.

En ese contexto, tras fiscalizar un vehículo, detectaron que transportaba una lancha enganchada al rodado, 61 especies ictícolas sin vida y dos redes tipo pollera, estas últimas prohibidas para la actividad.

obras-mercado-corte-transito-10-768x432Este domingo trasladan puesteros por las obras en el Mercado San Miguel

Como resultado del procedimiento, se procedió al secuestro de la lancha y de las dos redes, además del decomiso de los pescados.

FIESTAS CLANDESTINASClausuran tres fiestas clandestinas en Tartagal y Aguaray

Tres hombres mayores de edad fueron infraccionados por transgredir lo establecido en el artículo 91 de la Ley Provincial 7914/15.

Tomaron intervención la Unidad Fiscal Contravencional y el Colegio de Jueces de Garantías.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail