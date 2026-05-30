Secuestraron una lancha, redes prohibidas y pescados en un control sobre ruta 9

Anoche, efectivos de la División Policía Rural y Ambiental de Capital llevaron a cabo una intervención durante controles preventivos implantados sobre la ruta nacional 9, a la altura del kilómetro 1587, en inmediaciones del ex peaje Aunor.

En ese contexto, tras fiscalizar un vehículo, detectaron que transportaba una lancha enganchada al rodado, 61 especies ictícolas sin vida y dos redes tipo pollera, estas últimas prohibidas para la actividad.

Como resultado del procedimiento, se procedió al secuestro de la lancha y de las dos redes, además del decomiso de los pescados.

Tres hombres mayores de edad fueron infraccionados por transgredir lo establecido en el artículo 91 de la Ley Provincial 7914/15.

Tomaron intervención la Unidad Fiscal Contravencional y el Colegio de Jueces de Garantías.