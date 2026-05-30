Clausuran tres fiestas clandestinas en Tartagal y Aguaray

Tres fiestas clandestinas fueron clausuradas durante la madrugada en el norte provincial, en operativos realizados por efectivos del Distrito de Prevención 4.

Los procedimientos se concretaron en Aguaray y Tartagal, donde la Policía desalojó a cerca de 400 personas que participaban de eventos sin autorización o con incumplimientos a las condiciones previstas.

Secuestraron equipos de sonido

En Villa Patricia, Aguaray, personal de la Comisaría 5 constató un evento sin autorización y despejó a unos 90 asistentes.

En Tartagal, los operativos se realizaron en Finca El Potrero y El Trencito. En uno de los lugares había más de 100 personas y en el otro alrededor de 200, con música y consumo de bebidas alcohólicas.

Intervinieron fiscalías de la zona

Una mujer de 28 años y dos hombres de 28 y 41 fueron infraccionados por incumplir las condiciones de autorización de eventos sociales.

También se secuestraron equipos de sonido. Intervinieron la Fiscalía Penal de Salvador Mazza, la Fiscalía Penal 2 y el Juzgado de Garantías 1 de Tartagal.