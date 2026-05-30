Clausuran tres fiestas clandestinas en Tartagal y Aguaray

La Policía intervino durante la madrugada en Tartagal y Aguaray. Cerca de 400 personas fueron desalojadas y tres organizadores quedaron infraccionados.
 
Policiales30/05/2026Ivana ChañiIvana Chañi

FIESTAS CLANDESTINAS

Tres fiestas clandestinas fueron clausuradas durante la madrugada en el norte provincial, en operativos realizados por efectivos del Distrito de Prevención 4.

Los procedimientos se concretaron en Aguaray y Tartagal, donde la Policía desalojó a cerca de 400 personas que participaban de eventos sin autorización o con incumplimientos a las condiciones previstas.

Secuestraron equipos de sonido

En Villa Patricia, Aguaray, personal de la Comisaría 5 constató un evento sin autorización y despejó a unos 90 asistentes.

En Tartagal, los operativos se realizaron en Finca El Potrero y El Trencito. En uno de los lugares había más de 100 personas y en el otro alrededor de 200, con música y consumo de bebidas alcohólicas.

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Intervinieron fiscalías de la zona

Una mujer de 28 años y dos hombres de 28 y 41 fueron infraccionados por incumplir las condiciones de autorización de eventos sociales.

También se secuestraron equipos de sonido. Intervinieron la Fiscalía Penal de Salvador Mazza, la Fiscalía Penal 2 y el Juzgado de Garantías 1 de Tartagal.

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Ivana Chañi
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