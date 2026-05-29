El Gobierno confirmó un bono de $70.000 para jubilados en junio

El Gobierno nacional oficializó el pago de un Bono Extraordinario Previsional de hasta $70.000 para jubilados y pensionados, que será abonado durante junio de 2026.

La medida fue publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Nación, a través del Decreto 399/2026.

El beneficio alcanzará a titulares de prestaciones previsionales a cargo de ANSES, beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y otras pensiones graciables.

El bono completo será para quienes cobren un haber igual o menor al mínimo previsional. En los casos de haberes superiores, se abonará un monto proporcional hasta alcanzar el tope establecido.

La norma aclara que el bono tendrá carácter no remunerativo, no sufrirá descuentos y no será computable para otros conceptos.