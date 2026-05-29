ANSES: crece la preocupación por la atención a jubilados y el avance de los juicios previsionales

La reducción de personal en ANSES genera preocupación entre profesionales que trabajan diariamente con el organismo.

Durante su columna en Pelo y Barba por Aries, la abogada previsional Julia Toyos analizó el impacto que podrían tener los retiros voluntarios en distintas dependencias del país y particularmente en Salta.

La especialista señaló que varias áreas vienen registrando bajas de personal y consideró que uno de los principales desafíos será mantener la capacidad de respuesta ante jubilados, pensionados y litigantes.

Toyos puso especial atención en el área jurídica, donde la disminución de profesionales podría traducirse en demoras para responder causas judiciales y cumplir plazos procesales.

No obstante, también consideró que parte de los trámites deberán avanzar hacia una mayor digitalización y una atención más proactiva por parte de los organismos públicos.

“La seguridad social tiene que anticiparse a la necesidad de la gente”, sostuvo.