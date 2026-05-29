Echaron a un penitenciario condenado por vender droga en una cárcel

El Gobierno dispuso la baja por eliminación de un sargento primero del Servicio Penitenciario condenado a seis años de prisión efectiva por delitos vinculados a drogas, exacciones ilegales y asociación ilícita.
 
Salta29/05/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Gobierno de Salta oficializó la expulsión de un agente del Servicio Penitenciario Provincial condenado por delitos graves.

La medida fue dispuesta mediante el Decreto Nº 307, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

El decreto alcanza al sargento primero Marcos Matías Bucotich García, quien fue condenado por el Tribunal de Juicio a seis años de prisión efectiva, inhabilitación absoluta perpetua y multa.

policia-1024x683Exoneraron a un comisario retirado tras una condena penal

La condena fue por exacciones ilegales agravadas, comercialización de estupefacientes agravada, realizada en un lugar de detención y cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos, y por integrar una asociación ilícita.

A partir de esos antecedentes, la Provincia dispuso su baja por eliminación, al considerar que los hechos afectaron la ética profesional y la disciplina interna de la fuerza.

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