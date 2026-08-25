Rutas de Salta: advierten por nieve, baches, animales y deslizamientos

Defensa Civil de Salta difundió este martes el estado de las rutas nacionales y provinciales y advirtió sobre distintos sectores donde se debe circular con precaución por obras, baches, animales en la calzada, nieve, barro y deslizamientos.

Entre las rutas nacionales, la RN 34 presenta baches y presencia de animales en sectores de Orán y San Martín, además de maquinaria trabajando a la altura del kilómetro 1341. En la RN 50, a la altura de Río Pescado, hay media calzada afectada.

En Metán, las rutas nacionales 9 y 34 registran sectores con neblina, máquinas trabajando y baches, mientras que en Anta la RN 16 presenta circulación de camiones y baches en el kilómetro 622.

En los Valles Calchaquíes, la RN 68 registra deslizamientos y la RN 40 presenta calamina y maquinaria trabajando. En Los Andes, la RN 51 tiene un socavón en el sector de Tastil-Las Cuevas, además de baches.

Las rutas provinciales muestran también varios puntos delicados. En Rivadavia hay caminos vecinales con barro y agua, nieve en la RP 7 y agua sobre la calzada en la RP 156.

En Los Andes, Defensa Civil informó nieve y calzada resbaladiza en la RP 27, mientras que la RP 129 presenta ripio con nieve.

También se reportaron animales en la calzada en rutas de Orán, Anta y San Martín, además de pozos y sectores con calamina en Metán y Cafayate.

Para Cafayate, Defensa Civil recomienda circular en vehículos 4x4 en algunos caminos provinciales por las condiciones de ripio, pozos y arena.

En Iruya, la RP 133 presenta sectores sin pavimentar, calamina y cornisa, y el organismo fue enfático en recomendar no cruzar arroyos.

Defensa Civil pidió respetar la señalización, circular a velocidad reducida y evitar los desplazamientos nocturnos por caminos de montaña cuando las condiciones no sean seguras.