Nación concesionó por 20 años rutas que atraviesan Salta: cuánto costará el peaje
Argentina24/08/2026Ivana Chañi
Economía completó la licitación de ocho corredores nacionales y definió las empresas que quedarán a cargo de su explotación.
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