Turnos en el Señor del Milagro: cuándo se habilitan Reumatología, Neumonología y Dermatología

El Hospital Señor del Milagro informó un cronograma especial para la habilitación de turnos en Reumatología, Neumonología y Dermatología, además de recordar los días y horarios establecidos para el resto de las especialidades que todavía cuentan con disponibilidad.

Para Reumatología, el hospital indicó que no había disponibilidad hasta este martes 25 de agosto y fijó las 9 como horario de habilitación por el medio de comunicación utilizado para solicitar los turnos. La institución remarcó que se trata de un único día y horario.

En el caso de Neumonología y Dermatología, la habilitación de turnos está prevista para el miércoles 26 de agosto.

Para las demás especialidades que aún tengan cupos disponibles, los pacientes deberán realizar la solicitud únicamente los lunes y miércoles, de 9 a 11.

El hospital pidió además enviar un solo mensaje con toda la información solicitada, ya que las consultas son respondidas por orden de llegada.

La institución recomendó respetar los días y horarios establecidos para organizar la asignación de los turnos y evitar múltiples mensajes por una misma solicitud.