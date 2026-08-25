Turnos en el Señor del Milagro: cuándo se habilitan Reumatología, Neumonología y Dermatología

El hospital fijó días específicos para estas especialidades y recordó el horario para solicitar turnos en el resto de los servicios.
 
Salta25/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Hospital Señor del Milagro informó un cronograma especial para la habilitación de turnos en Reumatología, Neumonología y Dermatología, además de recordar los días y horarios establecidos para el resto de las especialidades que todavía cuentan con disponibilidad.

Para Reumatología, el hospital indicó que no había disponibilidad hasta este martes 25 de agosto y fijó las 9 como horario de habilitación por el medio de comunicación utilizado para solicitar los turnos. La institución remarcó que se trata de un único día y horario.

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En el caso de Neumonología y Dermatología, la habilitación de turnos está prevista para el miércoles 26 de agosto.

Para las demás especialidades que aún tengan cupos disponibles, los pacientes deberán realizar la solicitud únicamente los lunes y miércoles, de 9 a 11.

El hospital pidió además enviar un solo mensaje con toda la información solicitada, ya que las consultas son respondidas por orden de llegada.

La institución recomendó respetar los días y horarios establecidos para organizar la asignación de los turnos y evitar múltiples mensajes por una misma solicitud.

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