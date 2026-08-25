Salta amaneció con 4°C y en dos días la máxima superará los 30°C

Salta comenzó este martes 25 de agosto con una mañana fría y una temperatura mínima de apenas 4°C, pero el panorama cambiará rápidamente durante las próximas horas.

Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizado a las 6:09, para este martes se espera una máxima de 23°C, con cielo algo nublado durante la mañana y la tarde y condiciones despejadas hacia la noche.

La probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0% durante toda la jornada, mientras que los vientos serán leves, con velocidades previstas entre 7 y 12 kilómetros por hora.

El cambio más marcado comenzará este miércoles. El SMN anticipa una mínima de 8°C y una máxima de 29°C, lo que representará un importante ascenso respecto del inicio de la semana.

El pico llegará el jueves, cuando la temperatura podría alcanzar los 32°C, con una mínima de 11°C.

Después volverán a bajar las máximas: para el viernes se esperan 26°C, el sábado 24°C, el domingo 26°C y el lunes nuevamente 23°C.

De esta manera, Salta atravesará una semana con una fuerte amplitud térmica, con un comienzo invernal y temperaturas superiores a los 30°C antes del fin de semana.