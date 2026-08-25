Antes de viajar: horarios y estado de los pasos fronterizos de Salta

Defensa Civil de Salta difundió el estado de los principales pasos fronterizos de la provincia y las condiciones de operación del Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes para este martes 25 de agosto.

En la frontera con Bolivia, el cruce Aguas Blancas–Bermejo, mediante chalanas, funciona de 7 a 19, con condiciones soleadas y temperaturas previstas entre 12°C y 28°C.

El paso por Puente Internacional permanece habilitado durante las 24 horas, al igual que Salvador Mazza, donde el tránsito terrestre es continuo.

En el caso de Los Toldos, la información difundida presenta una inconsistencia: la placa señala “horario 24 hs”, pero también indica que el paso está habilitado de 7 a 19. Por ese motivo, quienes tengan previsto utilizar ese cruce deberían confirmar previamente el horario vigente.

Hacia Paraguay, el paso fronterizo de Misión La Paz está habilitado este martes entre las 7 y las 20. Defensa Civil informó condiciones estables para el cruce, con cielo soleado, temperaturas de entre 13°C y 29°C y viento de aproximadamente 10 km/h.

Respecto de los cruces con Chile, se informa que Sico permanece habilitado de 9 a 19, Socompa opera únicamente para tránsito ferroviario y Jama se encuentra cerrado.

Para los pasos de altura, Defensa Civil recomendó llevar abrigo para temperaturas bajo cero, mantenerse hidratado y portar cadenas para nieve. También advirtió que las personas con problemas cardíacos o respiratorios deberían consultar a un médico antes de viajar.

Por otra parte, el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad este martes. Según el parte oficial, los despegues y arribos programados se desarrollan sin demoras y las terminales, pistas y servicios permanecen operativos.

Defensa Civil recomendó verificar las condiciones antes de iniciar el viaje, llevar la documentación correspondiente y respetar las indicaciones del personal de frontera.