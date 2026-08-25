“Es plata de los docentes”: CTERA cuestionó a Salta por abandonar el reclamo por el Incentivo
Salta25/08/2026Ivana Chañi
La titular de CTERA estimó que el fondo actualizado equivaldría hoy a unos $300 mil por docente y aseguró que el gremio mantendrá sus reclamos.
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