“Es plata de los docentes”: CTERA cuestionó a Salta por abandonar el reclamo por el Incentivo

La secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, cuestionó la decisión de Salta de desistir del reclamo judicial por el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y sostuvo que esos recursos no pertenecían a la Provincia, sino directamente a los trabajadores de la educación.

En diálogo con Pelo y Barba por Aries, Alesso fue consultada sobre la decisión provincial y respondió: “Me parece mal, le digo la verdad, porque en realidad esos fondos no le pertenecen a Salta, le pertenecen a cada uno de los maestros de la Argentina”.

La dirigente sindical remarcó que el reclamo no implicaba una devolución de recursos a las provincias, sino dinero destinado a los salarios docentes. “No es plata que se le devolvería a la provincia, se le devolvería a los docentes”, insistió.

Alesso sostuvo además que, si se actualizara el monto del FONID que dejó de abonarse, hoy representaría aproximadamente $300.000 adicionales por docente.

Según planteó, el Gobierno nacional también dejó de enviar fondos destinados a infraestructura escolar, programas educativos, formación docente, becas y complemento nutricional, en un escenario que definió como un fuerte desfinanciamiento educativo.

“Estamos teniendo un desfinanciamiento de la educación que no tiene antecedentes. Si uno mira las cifras históricas, es el más profundo de los últimos 20 años”, afirmó.

Respecto de la situación judicial, Alesso aseguró que actualmente existen siete juicios vinculados al reclamo y anticipó que CTERA mantendrá su postura.

“Yo creo que en algún momento ese juicio se va a ganar porque es una deuda histórica que van a tener que pagar y nosotros como CTERA no vamos a desistir”, señaló.

La dirigente también reclamó la convocatoria a la paritaria nacional docente y cuestionó que el piso salarial nacional no haya sido actualizado.

Alesso se encuentra en Salta en el marco de una recorrida nacional que también tiene como eje las elecciones de CTERA previstas para el 2 de septiembre, en las que participa la lista Celeste Violeta. Además, destacó la incorporación del secretario general de ADP, Fernando Mazzone, como representante salteño dentro de la nómina.