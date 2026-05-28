China advierte su firme decisión de apoyar a Cuba

China continuará defendiendo la justicia y apoyando a Cuba, respaldando la causa justa del pueblo cubano y contribuyendo al desarrollo económico y del bienestar de la isla, advirtió el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi.

Wang, también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, formuló estas declaraciones durante un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez.

En el encuentro, Wang dio la bienvenida a la asistencia de Rodríguez a la reunión de alto nivel del Consejo de Seguridad de la ONU celebrada el martes sobre la defensa de los propósitos y principios de la Carta de la ONU y el fortalecimiento del sistema internacional centrado en esa organización.

Wang afirmó que el tema de la reunión de alto nivel del Consejo de Seguridad refleja aspiraciones compartidas por todas las partes y generó generado amplias respuestas y apoyo, y que para lograr este objetivo es esencial mantener el respeto por la soberanía e independencia de cada nación y oponerse a todas las formas de política de poder y de intimidación.

Por su parte, Rodríguez expresó su gratitud a China por invitar a Cuba a participar en la reunión de alto nivel del Consejo de Seguridad de la ONU.

Señaló que el mundo de hoy se caracteriza por la turbulencia y el desorden, y declaró que solo China tiene la capacidad de convocar tal reunión, forjando consenso en la comunidad internacional y salvaguardando los derechos e intereses legítimos del Sur Global.

Cuba se enfrenta ahora a la situación más severa desde su revolución, debido al bloqueo y las sanciones impuestas por Estados Unidos, subrayó.

Afirmó que Cuba aprecia el firme apoyo de China a la salvaguarda de su soberanía y seguridad, y agradece a Beijing por brindar asistencia y defender a Cuba durante sus tiempos difíciles.

La ayuda de China demuestra la amistad especial entre las dos naciones, subrayó, señala un cable de Xinhua que toma la Agencia Noticias Argentinas.

Cuba continuará apoyando las posturas justas de China en asuntos relacionados con Taiwan, Xinjiang y Hong Kong.

Y está dispuesta a fortalecer la comunicación y coordinación estratégica con China para avanzar en sus respectivas causas socialistas y defender la equidad y justicia internacional, sostuvo.

Con información de Noticias Argentinas