Garrafa Federal: barrios y horarios para este jueves

El operativo Garrafa Federal y Segura recorrerá este jueves distintos barrios de la ciudad de Salta, con el objetivo de facilitar el acceso al gas envasado a las familias.

Según se informó, los puntos de distribución previstos para la jornada son los siguientes:

De 8.30 a 9.00, el operativo estará en barrio 20 de Junio; de 9.15 a 9.45, en barrio La Colina; y de 10.00 a 10.30, en Villa Angelita.

Luego continuará de 11.00 a 11.30 en el CIC La Lonja y de 12.00 a 12.30 en barrio Costanera.

Por la tarde, la distribución seguirá de 14.00 a 14.30 en Ampliación Juanita; de 14.15 a 14.45, en barrio 6 de Septiembre; de 15.00 a 15.15, en Floresta Norte; y de 15.30 a 16.00, en barrio Floresta.

Finalmente, de 16.00 a 16.30, el operativo estará en barrio Scalabrini Ortiz y también en barrio Autódromo.

Desde el Gobierno recordaron la importancia de respetar los horarios establecidos y asistir con el envase correspondiente.