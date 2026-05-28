Garrafa Federal: barrios y horarios para este jueves
Salta28/05/2026Ivana Chañi
El programa Garrafa Federal y Segura continúa este jueves con puntos de distribución en distintos barrios de Salta. Desde el Gobierno pidieron respetar los horarios y asistir con el envase correspondiente.
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Participaron 207 trabajadores, quienes iniciaron o completaron esquemas del Calendario Nacional de Inmunización, con vacunas contra la hepatitis B, difteria, tétanos, sarampión, rubéola, paperas, COVID-19 y gripe, entre otras.
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