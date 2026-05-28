Cortes de luz en Salta: zonas afectadas este jueves 28 de mayo

Edesa informó cortes programados de energía para este jueves 28 de mayo en sectores de Salta Capital. Los trabajos afectarán a barrios de la zona oeste y sur durante la mañana.
 
Salta28/05/2026Ivana ChañiIvana Chañi

edesa

La empresa Edesa realizará este jueves 28 de mayo cortes programados de energía eléctrica en distintos sectores de Salta Capital, en el marco de trabajos de mantenimiento y obras en la red.

Uno de los cortes será en el área de Salta Oeste 2, de 8 a 12, con una duración estimada de 4 horas. La zona afectada comprende barrio El Tipal, calles Nazareno, La Paz y sectores aledaños. El motivo informado es la renovación de red de media y baja tensión.

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También habrá interrupción del servicio en Salta Sur RN6E, de 8 a 12.30, con una duración aproximada de 4 horas y media. En este caso, alcanzará a los barrios San Carlos, La Jorgelina y zonas cercanas, por un trabajo solicitado por tercero.

Desde la prestataria recomendaron a los usuarios tomar las previsiones necesarias mientras duren las tareas programadas.

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