Cortes de luz en Salta: zonas afectadas este jueves 28 de mayo

La empresa Edesa realizará este jueves 28 de mayo cortes programados de energía eléctrica en distintos sectores de Salta Capital, en el marco de trabajos de mantenimiento y obras en la red.

Uno de los cortes será en el área de Salta Oeste 2, de 8 a 12, con una duración estimada de 4 horas. La zona afectada comprende barrio El Tipal, calles Nazareno, La Paz y sectores aledaños. El motivo informado es la renovación de red de media y baja tensión.

También habrá interrupción del servicio en Salta Sur RN6E, de 8 a 12.30, con una duración aproximada de 4 horas y media. En este caso, alcanzará a los barrios San Carlos, La Jorgelina y zonas cercanas, por un trabajo solicitado por tercero.

Desde la prestataria recomendaron a los usuarios tomar las previsiones necesarias mientras duren las tareas programadas.