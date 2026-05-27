Outes defendió el recorte de zonas frías: “No era justo”

El diputado nacional por Salta (Innovación Federal), Pablo Outes, defendió su voto a favor de modificar el régimen de zonas frías y sostuvo que el beneficio debía volver a su criterio original: asistir a regiones de frío extremo como la Patagonia, Malargüe y la Puna.

En Pasaron Cosas, Outes afirmó que la ampliación realizada en 2021 incorporó zonas que, según su visión, no respondían al espíritu inicial de la norma.

“Lo que se votó es que vuelva a su situación original”, explicó el legislador, al señalar que no consideraba razonable incluir localidades como Tucumán, Carlos Paz o Villa Allende bajo el mismo criterio climático.

“Se subsidiaba a sectores de altos ingresos”

Outes planteó que en Salta el beneficio terminaba favoreciendo, en muchos casos, a sectores con mayor poder adquisitivo, ya que el acceso al gas natural se concentra en zonas urbanas y barrios más acomodados.

“El problema básico en materia de asistencia de gas lo está teniendo la gente que consume gas de garrafa”, remarcó.

Según sostuvo, en barrios alejados y localidades del interior la garrafa puede alcanzar valores de entre $38.000 y $40.000, afectando especialmente a familias de menores ingresos.