Garrafa Federal en Salta: puntos de distribución para este miércoles

El programa Garrafa Federal y Segura tendrá este miércoles nuevos puntos de distribución en la ciudad de Salta, con el objetivo de facilitar el acceso de los vecinos al gas envasado a precio diferenciado.

Según informaron desde el Gobierno provincial, el precio actualizado de la garrafa de 10 kilos es de $19.000, tanto en los puntos oficiales como en los espacios habilitados por las empresas distribuidoras.

Durante la jornada, la distribución se realizará en los siguientes lugares y horarios:

8.30 a 9.00: CIC de barrio Constitución.

9.15 a 9.45: barrio Santa Rita, garita de la Virgen.

10.00 a 10.30: barrio Progreso, lote 25.

13.00 a 13.30: barrio Atocha.

14.30 a 15.00: iglesia de barrio San Rafael.

15.15 a 15.45: Villa Asunción, centro vecinal.

16.00 a 16.30: Villa Lavalle, bajada de Lavalle.

Desde el área de Participación Ciudadana recordaron que el operativo busca garantizar el acceso al gas envasado a un precio accesible, especialmente para los hogares que dependen de este recurso para cocinar o calefaccionarse.

Además, el programa también se desarrolla en el interior provincial. Este miércoles llegará a localidades como General Güemes, Metán, El Carril, La Viña y Las Lajitas, entre otras.

Se recomienda a los vecinos asistir con el envase en condiciones y respetar los horarios establecidos, ya que la atención se realiza por orden de llegada.