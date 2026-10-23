Estados Unidos destinará casi US$ 1,4 millones a un plan de modernización digital provincial

El Gobierno de Salta recibió la aprobación de una asistencia técnica de Estados Unidos para elaborar un plan de modernización digital que permita ampliar la conectividad y mejorar los servicios públicos. Los fondos estarán destinados a estudios y proyectos, por lo que todavía no implican el inicio de obras ni la implementación de nuevas tecnologías.

La aprobación fue anunciada por la Agencia de Comercio y Desarrollo de Estados Unidos (USTDA) y forma parte del Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa de cooperación entre Argentina y Estados Unidos orientada a modernizar la infraestructura que conecta las regiones productivas con los puertos del Atlántico.

El plan tendrá cuatro ejes principales. Uno de ellos será la expansión de redes de fibra óptica para conectar municipios salteños con la Red Federal de Fibra Óptica, con el objetivo de mejorar el acceso a internet de alta velocidad tanto para las comunidades como para las actividades productivas.

También se estudiará la incorporación de herramientas de inteligencia artificial en transporte, educación y salud, además de la ampliación de la capacidad de procesamiento y almacenamiento del centro de datos provincial. El cuarto componente estará destinado a mejorar los sistemas digitales de gestión de emergencias y la coordinación de las respuestas ante contingencias.

El secretario de Modernización y Servicios Públicos, Martín Güemes, explicó que la asistencia permitirá definir las inversiones y los pasos necesarios para avanzar con estos proyectos.

“Nos permitirá diseñar una hoja de ruta para acelerar los procesos de transformación que ya hemos iniciado, profundizando la digitalización y la incorporación de inteligencia artificial para modernizar el Estado y adaptarlo a los desafíos del presente y, sobre todo, a los que vendrán”, sostuvo.

La propuesta fue elaborada por la Secretaría de Modernización y Servicios Públicos junto con la Secretaría de Relaciones Institucionales e Internacionales, a cargo de Constanza Figueroa Jeréz, que participaron en las gestiones con la agencia estadounidense.

“Esta aprobación refleja la importancia de la cooperación internacional para impulsar el desarrollo de Salta”, expresó Figueroa Jeréz.

Por su parte, el gobernador Gustavo Sáenz destacó la importancia de la conectividad y la tecnología para acompañar el desarrollo productivo y mejorar los servicios estatales.

La asistencia técnica financiará la elaboración de los estudios y del plan de implementación, que posteriormente servirá como base para buscar los recursos necesarios para ejecutar los proyectos. El próximo paso será abrir una convocatoria para seleccionar a la consultora estadounidense encargada de realizar ese trabajo.