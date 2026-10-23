Abre la convocatoria oficial para la cuarta edición de Expo Ciudad 2026

El pulso comercial y productivo de la capital salteña ya palpita su gran cita de fin de año con el lanzamiento oficial de la convocatoria para la cuarta edición de Expo Ciudad 2026.

Organizada por el municipio, la iniciativa se afianza como el principal epicentro de encuentro entre la comunidad, los hacedores locales y el sector empresario, ofreciendo una plataforma de exhibición única para potenciar el talento regional y dinamizar la economía local en la antesala de las festividades.

Las puertas de esta gran vidriera se abrirán el viernes 19 y sábado 20 de diciembre en el Centro de Convenciones de Salta, un espacio que se transformará durante dos jornadas intensas en un polo de atracción familiar.

El predio albergará carpas exclusivas para corporaciones y proyectos independientes, un nutrido patio gastronómico gestionado por referentes de los foodtrucks, puestos de información turística y una agenda artística con shows en vivo diseñada para convocar a multitudes.

La comuna habilitó los formularios de inscripción online para todos aquellos interesados en sumarse a la grilla de expositores, reafirmando el compromiso institucional de respaldar a quienes impulsan el desarrollo de la ciudad.