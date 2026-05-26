En el encuentro realizado el viernes último en la capital de Tucumán, los mandatarios presentaron sus demandas a la Ministra de Seguridad de la Nación; desde la radarización al aumento de los haberes de las fuerzas federales de seguridad, todas las cuestiones integraron la nómina de pedidos, a fin de mejorar los resultados que se está logrando con el trabajo articulado de Nación y las provincias.

Salta, Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero y Catamarca trabajan en la configuración de una estrategia regional en la lucha contra el narcotráfico y en esa tarea, el principal reclamo fue presentado por los gobernadores Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo y Carlos Sadir, quienes realizaron firmes planteos sobre la necesidad de controlar los cielos del NOA. Precisamente fue el mandatario salteño quien destacó que se lucha contra un enemigo que cada vez se supera más en tecnología y obliga a trabajar para mejorar la propia.

Cabe recordar que no es un planteo nuevo. En 2024, Salta presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la Nación para crear un Sistema Integral de Radarización de Vigilancia y Control Aeroespacial en las zonas fronterizas norte del país, a fin de fortalecer el control del espacio aéreo garantizando la seguridad y soberanía nacional. Por entonces, se contaba con 8 radares, pero había puntos ciegos de control. En los fundamentos de la iniciativa, la salteña Pamela Calletti destacaba que las provincias limítrofes con Bolivia, Paraguay y Brasil, y son frecuentemente utilizadas como corredores para actividades ilícitas como el narcotráfico, el contrabando, trata personas y otras operaciones clandestinas. Y también hacía notar los efectos positivos en el desarrollo ya que es posible la construcción de radares 3D integralmente realizados en el país. Esos aspectos tienen vigencia y al respecto, los mandatarios convocados adhirieron a la propuesta presentada por Tucumán, que consiste en realizar una inversión conjunta para adquirir tecnología.

El debate abarcó también el tratamiento del Plan Güemes, operativo con el que la Nación blinda la frontera norte en coordinación con Salta, cuyos logros fueron destacados por el gobernador Sáenz. En los 17 meses de funcionamiento, se desbarataron bandas criminales con la detención de más de 700 narcotraficantes y el secuestro de más de 7 toneladas de droga. Esas cifras dan cuenta de la dimensión del problema porque la actividad del crimen organizado se sigue manifestando, mientras se debilita el ánimo de las fuerzas de seguridad federales por las malas condiciones en que se desarrollan. En ese marco, es que el gobernador santiagueño Elías Suárez puso sobre la mesa los casos de corrupción en los que estuvieron involucrados algunos efectivos, que comercializaban drogas que se secuestraban en los operativos de represión.

También se abordaron otras cuestiones, como las dificultades que tendrá en la región la implementación de la ley de imputabilidad de menores y también la posibilidad de acordar el control interjurisdiccional en las provincias. En todos los casos hay una limitación que es de carácter financiero, planteo que la funcionaria nacional respondió con la promesa de sostener una política de seguridad verdaderamente federal.

Quedó la preocupación de haber confirmado un situación que se estimaba. El gobierno nacional sabe que el Noroeste es una puerta de entrada para el narcotráfico. Más del 60% de la cocaína que transita por el territorio argentino ingresa por la frontera norte.

El dato es que parte de ella queda en la región.

Salta, 26 de mayo de 2026