Desde junio, EDESA atenderá en una nueva sede en Cafayate

EDESA informó que su oficina comercial de Cafayate cambiará de ubicación a partir del lunes 1 de junio.

El Centro de Experiencia al Usuario, que actualmente funciona en Av. Gral. Güemes Sur 125, comenzará a atender en el Centro Comercial Plaza Cafayate, Local N° 212, en el horario de 7 a 13.

Desde la empresa indicaron que la relocalización busca brindar mayor comodidad y accesibilidad a los usuarios para realizar trámites y consultas comerciales.

Además, recordaron que continúan disponibles los canales digitales de atención: Oficina Virtual, App Mi EDESA, WhatsApp 387 5492222 y el Call Center 0800-777-33372.