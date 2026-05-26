El Concejo Deliberante aprobó el proyecto que ordenanza que brinda la exención del pago de la Tasa por Inspección de Seguridad, Salubridad e Higiene.
Desde junio, EDESA atenderá en una nueva sede en Cafayate
Salta26/05/2026Ivana Chañi
La empresa informó que desde el lunes 1 de junio el Centro de Experiencia al Usuario funcionará en una nueva sede. La atención será de 7 a 13 horas.
EDESA informó que su oficina comercial de Cafayate cambiará de ubicación a partir del lunes 1 de junio.
El Centro de Experiencia al Usuario, que actualmente funciona en Av. Gral. Güemes Sur 125, comenzará a atender en el Centro Comercial Plaza Cafayate, Local N° 212, en el horario de 7 a 13.
Desde la empresa indicaron que la relocalización busca brindar mayor comodidad y accesibilidad a los usuarios para realizar trámites y consultas comerciales.
Además, recordaron que continúan disponibles los canales digitales de atención: Oficina Virtual, App Mi EDESA, WhatsApp 387 5492222 y el Call Center 0800-777-33372.
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