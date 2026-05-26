Felipe Medina: “El Papa intenta iluminar a la humanidad en un tiempo difícil”

El licenciado en Ciencias Religiosas Felipe Medina analizó el mensaje del papa León XIV frente a los nuevos desafíos de la humanidad, especialmente el avance de la inteligencia artificial.

Por Aries, Medina sostuvo que el pronunciamiento del Papa sobre este tema es “sumamente valioso” porque se da en un momento crítico para el mundo.

Según explicó, la elección del nombre León XIV marca una continuidad con León XIII, el Papa de la encíclica Rerum Novarum, considerada una referencia central de la doctrina social de la Iglesia.

Medina planteó que hoy las “cosas nuevas” pasan por la inteligencia artificial, una herramienta capaz de resolver problemas, pero que convive con realidades dramáticas como el hambre, la pobreza, la injusticia y las guerras.

“En esta paradoja, el Papa intenta iluminar a la humanidad para fundamentalmente salvar al hombre”, expresó.

El especialista advirtió que el mundo actual muestra grandes avances tecnológicos y de comunicación, pero también mayor soledad, incomunicación y desigualdad.