Quini 6: Metanense ganó más de $21 millones

El premio corresponde al sorteo N°3372 y el ticket ganador fue vendido en una agencia de Metán. La noticia se viralizó rápidamente y despertó la ilusión entre los apostadores salteños.
Sociedad26/05/2026

La suerte volvió a aparecer en Salta y esta vez tuvo como escenario a la ciudad de Metán. Un vecino acertó una jugada del Quini 6 y se llevó un premio de 15.000 dólares, una cifra que supera los $21.000.000 al cambio actual.

El premio corresponde al sorteo N°3372 y, según trascendió en medio local El Vocero, el ticket ganador fue vendido en una agencia de la ciudad. La noticia rápidamente comenzó a circular en redes sociales y grupos de WhatsApp, donde muchos empezaron a preguntarse quién será la persona afortunada.

Cuál fue el ticket ganador del Quini 6

De acuerdo con la información difundida, el comprobante ganador corresponde al número 28268338. Además, se indicó que la apuesta fue realizada en la agencia identificada como 000726-011, ubicada en Metán.

Aunque todavía no se conoce públicamente la identidad del ganador, el impacto de la noticia ya se hizo sentir entre los vecinos y habituales jugadores del Quini 6, uno de los juegos de azar más populares de la Argentina.

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La noticia causó furor entre los apostadores

El premio despertó entusiasmo en la comunidad local, donde muchos sueñan con repetir una historia similar. Cada semana, el Quini 6 entrega importantes sumas de dinero y genera expectativa en miles de personas que siguen los sorteos en todo el país.

En esta oportunidad, la fortuna quedó en Salta y convirtió a Metán en el centro de atención entre los fanáticos de las apuestas y los juegos de azar.

Con información de TN

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