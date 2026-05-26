Metán celebra su 167º aniversario con una jornada de actos y festejos populares

La ciudad de Metán conmemora su 167º aniversario con una serie de actividades oficiales y populares organizadas para toda la comunidad, en una jornada que combinará historia, cultura y celebración.

El cronograma comenzará este martes 26 de mayo a las 10 horas, con el acto oficial que se llevará a cabo en la Plaza Belgrano, donde autoridades locales y vecinos participarán del homenaje institucional por un nuevo aniversario de la ciudad.

Más tarde, la celebración continuará desde las 16 horas en Plaza San Martín, donde se desarrollará un gran festival popular con música en vivo, presentaciones artísticas, danzas tradicionales y actividades culturales pensadas para toda la familia.

Además, durante la tarde habrá una feria de emprendedores locales, donde productores y artesanos de la zona exhibirán y comercializarán sus productos, promoviendo el desarrollo económico local.

Uno de los momentos más esperados será la degustación de torta gigante y chocolate para todos los presentes, en el marco de una jornada que busca reunir a la comunidad en un clima festivo.

Desde la organización destacaron que el objetivo es celebrar un nuevo aniversario de la ciudad fortaleciendo la identidad local y promoviendo la participación de vecinos en un evento abierto y gratuito.