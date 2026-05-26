Metán celebra su 167º aniversario con una jornada de actos y festejos populares
Municipios26/05/2026Agustina Tolaba
La ciudad de Metán conmemora un nuevo aniversario con actividades oficiales por la mañana y un gran festival cultural por la tarde, abierto a toda la comunidad.
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