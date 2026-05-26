El Gobierno flexibilizó la venta de chalecos y cascos antibala en Argentina

El Gobierno nacional modificó las reglas para fabricar, importar, exportar y vender materiales de protección balística en Argentina.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 24/2026 del Registro Nacional de Armas, publicada este martes en el Boletín Oficial. Alcanza a los denominados Materiales de Usos Especiales, entre ellos chalecos antibala, cascos antibala, blindajes opacos y transparentes, y placas de protección.

El principal cambio es que estos productos podrán comercializarse en el país no solo con certificación RENAR, sino también con certificaciones internacionales reconocidas, como NIJ, VPAM, Home Office y EN.

Según el texto oficial, el objetivo es simplificar trámites, reducir costos, agilizar la llegada de productos al mercado y aumentar la oferta disponible, sin dejar de exigir estándares de seguridad.

La resolución también crea nóminas oficiales nacionales de chalecos antibala, cascos antibala y blindajes certificados, que funcionarán como registros de los modelos aprobados.

Para fabricantes e importadores, se mantiene la obligación de estar inscriptos y habilitados ante el Registro Nacional de Armas.

Otro punto relevante es que los productos fabricados en Argentina para exportación deberán cumplir únicamente con los requisitos exigidos por el país de destino, sin que el RENAR pueda imponer mayores exigencias.