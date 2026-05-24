Qué hacer en Salta este domingo y el feriado del 25 de Mayo

Salta continúa con las actividades por la Semana de Mayo y ofrece distintas propuestas para salteños y turistas durante este domingo 24 y el lunes 25 de mayo.

En Salta Capital, este domingo continuará la actividad del TC2000 en el Autódromo Martín Miguel de Güemes. También se realizará La Gran Peña de Los Nocheros, desde las 18 en el Patio de La Roka.

Además, sigue la Feria Patria en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia, con entrada libre y gratuita hasta el lunes 25 de mayo.

En el interior provincial, Cachi tendrá este domingo el Biatlón Patrio, con recorrido entre Payogasta y Cachi desde las 9. En Chicoana se realizará el Chicoana Running, con circuitos de 21K, 10K y 5K.

También habrá actividades en El Jardín, con las Fiestas Patronales en honor a María Auxiliadora, y en El Tala, donde se desarrollará una velada patriótica desde las 20.

En Orán e Isla de Cañas se disputará el Desafío Orán-Isla de Cañas, mientras que en Rosario de la Frontera se presentará “Scheherezade”, a cargo del Ballet de la Provincia.

Para el lunes 25, la agenda incluye actos patrios, ferias, encuentros folklóricos y propuestas gastronómicas. En Salta Capital habrá desfile de academias folklóricas del NOA en Plaza 9 de Julio y una Milonga Patria con locro en ATE.

Desde el Ministerio de Turismo y Deportes recomendaron a quienes visiten la provincia optar por alojamientos y servicios turísticos habilitados oficialmente.