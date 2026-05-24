Cómo viajar a Sumalao este domingo por la Fiesta Chica

Con motivo de la Fiesta Chica en honor al Cristo de Sumalao, SAETA habilitó este domingo servicios especiales de refuerzo para trasladar a los fieles hasta la localidad.

Los colectivos parten desde la parada ubicada en San Martín y Lavalle, en inmediaciones del Complejo Teleférico Salta, con destino final en la Escuela de Sumalao.

El operativo comenzó a las 4.55, con frecuencias promedio de 8 minutos. La tarifa del servicio es de $1.450.

El recorrido de ida será por avenida San Martín, Jujuy, Paraguay, Ex Combatientes de Malvinas, Ruta Nacional 68, Cerrillos, La Merced y Ruta 15 hasta Sumalao.

Para el regreso, los colectivos circularán por Ruta Nacional 68, La Merced, Cerrillos, Ex Combatientes de Malvinas, avenida Paraguay, Pellegrini, Mendoza, Santa Fe, Urquiza, Hipólito Yrigoyen y avenida San Martín.

Además, desde este lunes y hasta el jueves 28 habrá coches de refuerzo para quienes participen del rezo de la novena, con salidas a las 15.30 y 15.45, y regreso hacia Salta a las 18.30 y 18.40.