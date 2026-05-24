Así estará el tiempo en Salta para el feriado del 25 de Mayo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un fin de semana largo con temperaturas bajas y cielo mayormente nublado en la ciudad de Salta.

Para este domingo 24 de mayo se espera una temperatura mínima de 7°C y una máxima de 15°C, con neblina durante la mañana y cielo parcialmente nublado hacia la tarde. Además, no se prevén precipitaciones durante toda la jornada.

En tanto, para el lunes 25 de mayo, feriado nacional por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, el organismo pronostica una mínima de 6°C y una máxima cercana a los 15°C.

Según el reporte oficial, el lunes tendrá condiciones similares a las del domingo, con cielo mayormente nublado durante la madrugada y mejoras parciales hacia la tarde.

El informe actualizado del SMN también indica que no hay probabilidad de lluvias para ninguna de las dos jornadas, aunque se recomienda circular con precaución durante las primeras horas del día por posibles bancos de neblina.