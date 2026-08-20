La AMT suspendió a una empresa de colectivos y exigió controles técnicos de toda su flota

La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), a través de su Gerencia Jurídica, dispuso la suspensión preventiva de la autorización para prestar el servicio público de transporte automotor de pasajeros a la empresa Nueva Alianza.

Asimismo, la AMT resolvió iniciar un procedimiento administrativo contra la empresa por la presunta infracción a la disposiciones de la Ley N.º 7.126,

En este marco, la empresa fue intimada a presentar su descargo dentro de un plazo de cinco días hábiles administrativos, contados desde su notificación.

También se intimó a la prestataria a presentar, dentro del mismo plazo, la constancia actualizada de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y un informe técnico mecánico correspondiente a la totalidad de sus unidades.

La medida preventiva y el procedimiento administrativo se enmarcan en las facultades de control y fiscalización de la AMT, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de seguridad y calidad en la prestación del servicio de transporte público.