River y Belgrano definen el Torneo Apertura en una final de alta tensión en Córdoba

River y Belgrano se enfrentan este domingo desde las 15.30 en el Mario Alberto Kempes de Córdoba por la final del Torneo Apertura. El Millonario buscará volver a levantar un título luego de dos años -el último fue la Supercopa Argentina 2024-, mientras que el Pirata intentará consagrarse por primera vez en la máxima categoría del fútbol argentino. Todo lo que tenés que saber del partido que dirigirá Yael Falcón Pérez y decidirá al primer campeón del 2026.

River buscará ponerle un broche de oro a un Torneo Apertura que fue una montaña rusa de emociones. Tuvo un comienzo prometedor de la mano de Marcelo Gallardo, pero rápidamente repitió los síntomas del último trimestre del 2025 y se sumió en una crisis futbolística que terminó con el segundo ciclo del técnico más ganador de la historia del club. Para reemplazarlo llegó Eduardo Coudet que, más allá de la derrota en el Superclásico y de algunas victorias sin convencer desde el juego, acomodó al equipo y lo dejó segundo en la Zona B con 29 puntos.

A tono con la fase regular, los playoffs tuvieron de todo. En octavos, frente a San Lorenzo, estuvo a segundos de quedar eliminado en el alargue de local y jugando con un hombre más. Un agónico gol de Juan Fernando Quintero forzó una tanda de penales en la que Santiago Beltrán fue el héroe y el Ciclón no pudo aprovechar un triple match point. Más allá de que en los cuartos ante Gimnasia y en las semis frente a Rosario Central tuvo momentos en los que sufrió, superó ambas instancias con justicia y este domingo volverá a jugar una final luego de poco más de un año -la última fue la Supercopa Internacional en marzo del 2025 frente a Talleres en Paraguay-.

El plantel llega a este partido diezmado desde lo físico y con muchas bajas de peso. Gonzalo Montiel, Sebastián Driussi y Matías Viña no serán de la partida por diferentes lesiones, mientras que Aníbal Moreno, también lesionado, hará todo lo posible para estar aunque, por una cuestión de tiempos, parece utópico. Es por esto que el Chacho alinearía a Joaquín Freitas y Lucas Silva, dos juveniles surgidos de las inferiores del club.

Belgrano, por su parte, finalizó quinto en la Zona B con 26 puntos, producto de siete victorias, cinco empates y cuatro derrotas. Más allá de que el tramo final de la fase regular fue flojo en cuanto a resultados y algunos hinchas se mostraron descontentos, el equipo se revitalizó en los playoffs. Le ganó 1 a 0 a Talleres en un clásico más que caliente por los octavos de final; luego superó 2 a 0 a Unión en cuartos y se impuso por penales ante Argentinos Juniors tras igualar el encuentro en el último suspiro e ir por debajo durante toda la tanda.

De la mano de Ricardo Zielinski, entrenador que consiguió el épico ascenso precisamente frente a River en 2011 y que los clasificó por primera vez a un torneo internacional en 2013, el Pirata buscará el primer título de su historia en Primera División. Multicampeón de la liga cordobesa y ganador de la Primera Nacional 2022, la B intentará hacer historia en la máxima categoría.

Sus jugadores llegarán más descansados que los de River ya que no tuvieron actividad entresemana -el Millonario igualó frente a Bragantino por Copa Sudamericana-, pero terminaron al límite tras los desgastantes 120 minutos frente a Argentinos. Todos los focos están puestos en Lisandro López, que sufrió una fuerte contractura ante el Bicho que lo obligó a salir antes de los 20 minutos de juego. Pese a que no llegaría en plenitud física, el experimentado marcador central quiere estar en la final.

Cabe remarcar que ambos equipos ya se enfrentaron en este campeonato. Fue el domingo 5 de abril, por la 13° jornada de la fase regular. En aquella tarde-noche en el Monumental, el Millonario goleó 3 a 0 al Pirata con un doblete de Tomás Galván y un tanto de Facundo Colidio.

Aquel partido fue dirigido por Yael Falcón Pérez, quien tiene importantes polémicas dirigiendo a ambos equipos. Arbitrando a River fue el protagonista del polémico encuentro por los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 ante Platense. Más allá de que durante todo el partido los de Vicente López reclamaron que las famosas "chiquitas" iban para el lado del local, lo ocurrido al final del partido fue lo que despertó la furia: una posible roja, un lateral mal sancionado, un penal dudoso en la última jugada y tres minutos adicionados. En señal de protesta, Ignacio Vázquez ignoró al árbitro mientras realizaba el sorteo para los penales.

El 24 de octubre del año pasado, por la semifinal de la Copa Argentina entre Belgrano y Argentinos Juniors en Rosario, Gerónimo Heredia sujetó levemente a un Alan Lescano que se dejó caer y, Falcón Pérez señaló un polémico penal que Tomás Molina cambió por gol y le dio la clasificación a los de Nico Diez. "El penal es una vergüenza. ¿Cuántas veces nos van a cagar? Yo trato de no hablar de los árbitros, yo no hablo de los árbitros hace diez años porque si no hablo cuando me benefician tampoco voy a hablar cuando me perjudican. Ahora, llega un momento en que te hinchas los kinotos. ¿Van a hacer algo o va a seguir esto así?", declaró Ricardo Zielinski en la conferencia de prensa posterior.

La posible formación de River vs. Belgrano para la final del Torneo Apertura

Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Lucas Silva, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

La probable formación de Belgrano vs. River para la final del Torneo Apertura

Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López o Agustín Falcón, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metili; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Los datos de River vs. Belgrano por el Torneo Apertura

Hora: 15.30.

TV: ESPN Premium y TNT Sports.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

VAR: Leandro Rey Hilfer.

Estadio: Mario Alberto Kempes.

Con información de TyC Sports