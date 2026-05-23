Pronóstico para Salta: sábado fresco y sin lluvias

La ciudad de Salta tendrá una jornada fría este sábado 23 de mayo, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de precipitaciones, según datos de Meteored.
 
Salta23/05/2026Ivana ChañiIvana Chañi

salta 2026 (3)

El frío continuará presente este sábado en la ciudad de Salta, donde se espera una jornada con temperaturas bajas y condiciones estables.

De acuerdo con el portal especializado Meteored, para la tarde se prevé una temperatura cercana a los 13°C, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de lluvia. 

Además, el informe indica que los vientos soplarán desde el sector noreste con intensidad moderada, mientras que hacia la noche la temperatura descendería nuevamente hasta los 12°C.

SMN CAIDALa web del SMN volvió a funcionar tras estar caída

Durante las primeras horas del día, varios sectores de la capital salteña registraron presencia de neblina y sensación térmica baja, en una mañana marcada por el intenso frío.

Ante las fallas registradas en la web del Servicio Meteorológico Nacional, muchos usuarios consultaron servicios alternativos para seguir el pronóstico actualizado.

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