La web del SMN volvió a funcionar tras estar caída

Noticia actualizada

La web oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) presentó fallas de acceso durante este sábado 23 de mayo, según pudo constatarse a partir de capturas difundidas por usuarios.

Los inconvenientes impidieron consultar con normalidad el pronóstico del tiempo, las actualizaciones meteorológicas y las alertas publicadas por el organismo nacional.

Ante esta situación, muchos usuarios recurrieron a plataformas alternativas para acceder a la información climática, especialmente en una jornada marcada por las bajas temperaturas en la ciudad de Salta.

Hasta el momento no hubo información oficial sobre las causas de la falla en el sitio web del SMN.

El episodio ocurre en medio de reclamos laborales dentro del organismo nacional por despidos y reducción de personal, aunque no existe confirmación oficial que vincule ambos hechos.

Con el correr de las horas, la web oficial del SMN volvió a operar normalmente y los usuarios pudieron acceder nuevamente al pronóstico y a las alertas meteorológicas del organismo.